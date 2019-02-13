У наблюдателя ОБСЕ вытащили кошелек в киевском ресторане

Гражданку Норвегии, которая прибыла в Украину наблюдать за президентскими выборами, обокрали в ресторане на Крещатике.

В Киеве у международной наблюдательницы, которая прибыла в Украину из Норвегии осуществлять контроль от ОБСЕ за президентскими выборами, украли кошелек с телефоном. Об этом изданию Страна источник в международной миссии.

Представительница ОБСЕ прибыла в Киев накануне с группой коллег и заселилась в одну из гостиниц в центре. Вечером 12 февраля женщина вышла прогуляться по городу и во время прогулки вместе с коллегами зашла поужинать в один из ресторанчиков на Крещатике. Именно там, по версии потерпевшей норвежской гражданки, ее и "обработали" карманники, так как она по своей оплошности во время ужина оставляла сумочку без присмотра. Из сумочки исчезло портмоне с деньгами (сумма была со слов потерпевшей небольшая) и мобильный телефон.

Обнаружила пропажу потерпевшая уже выйдя на улицу. Полиция открыла уголовное дело по статье кража. В заведении, где ужинала международная наблюдательница, опрашивают персонал и осматривают видео.

Напомним, гендиректора Киевхлеба обокрали в ресторане на 72 тыс. грн. Мужчина обедал в популярном заведении в центре Киева. Деньги пропали из кармана куртки, которая висела на общей вешалке.

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