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У наблюдателя ОБСЕ вытащили кошелек в киевском ресторане

Комментариев: 3
Гражданку Норвегии, которая прибыла в Украину наблюдать за президентскими выборами, обокрали в ресторане на Крещатике.
Полиция открыла уголовное дело по статье кража.
Полиция открыла уголовное дело по статье кража.
пресс-служба Нацполиции

В Киеве у международной наблюдательницы, которая прибыла в Украину из Норвегии осуществлять контроль от ОБСЕ за президентскими выборами, украли кошелек с телефоном. Об этом изданию Страна источник в международной миссии.

Представительница ОБСЕ прибыла в Киев накануне с группой коллег и заселилась в одну из гостиниц в центре. Вечером 12 февраля женщина вышла прогуляться по городу и во время прогулки вместе с коллегами зашла поужинать в один из ресторанчиков на Крещатике. Именно там, по версии потерпевшей норвежской гражданки, ее и "обработали" карманники, так как она по своей оплошности во время ужина оставляла сумочку без присмотра. Из сумочки исчезло портмоне с деньгами (сумма была со слов потерпевшей небольшая) и мобильный телефон.

Обнаружила пропажу потерпевшая уже выйдя на улицу. Полиция открыла уголовное дело по статье кража. В заведении, где ужинала международная наблюдательница, опрашивают персонал и осматривают видео. 

Напомним, гендиректора Киевхлеба обокрали в ресторане на 72 тыс. грн. Мужчина обедал в популярном заведении в центре Киева. Деньги пропали из кармана куртки, которая висела на общей вешалке.

В Киеве ограбили депутата из Хмельницкого

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Теги: Киев, кража, наблюдатель, ресторан, ОБСЕ, кошелек
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ВладиславII    13.02.2019, 21:00
Оценка:  0
ВладиславII
Это называется "наблюдатель ОБСЕ"?
Она под собственным носом ничего не заметила...
k2s11ltk    13.02.2019, 20:40
Оценка:  -2
k2s11ltk
Не дивно, що ці спостерігачі нічого не помічають!
Можливо в обсє, від порад кремлівських лизоблюдів, ті ще умисно відправляють сюди подібних лохів))
fkrfyfan    13.02.2019, 20:18
Оценка:  +1
fkrfyfan
Это активисты революции негидности
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