В результате инцидента сгорели несколько киосков, никто не пострадал. Причины происшествия устанавливают.

В Киеве произошел пожар на рынке facebook.com/DSNSKyiv

В Днепровском районе Киева на рынке Левобережный вечером, 13 февраля, произошел пожар. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве в Facebook .

Отмечается, что информация о возгорании поступила в 20.33. К месту вызова, где горели два киоска на площади 100 кв.м., направили ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

По данным спасателей, существовала угроза распространения огня на соседние киоски.

В 21.04 пожар локализовали, и предотвратили распространение огня на соседние киоски, а в 21.23 полностью ликвидировали.

На месте происшествия были задействованы пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений ГСЧС.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве горел рынок Левобережный

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