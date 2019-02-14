В Киеве футбольные фанаты устроили массовую драку
Активные болельщики Динамо совершили нападение на фанатов футбольного клуба Айнтрахт, которые прибыли в Киев.
В Киеве футбольные фанаты устроили массовую драку
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В Киеве футбольные фанаты устроили массовую драку
От госпитализации пострадавшие отказались
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В Киеве в пабе на Крещатике в среду, 13 февраля, произошла массовая драка. Неизвестные напали на фанатов футбольного клуба Айнтрахт из Франкфурта.
Об этом сообщает Информатор.
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Инцидент случился около 22:30. Отмечается, что в паб зашли около 15 человек, которые, по словам свидетелей, были одеты в символику футбольного клуба Динамо Киев. Они напали на нескольких фанатов немецкой команды, после чего случилась массовая потасовка.
В результате драки пострадали минимум пять человек. На место выехали две кареты скорой помощи. От госпитализации потерпевшие отказались.
Как сообщалось 13 февраля, полиция задержала 27 человек перед футболом в Киеве.
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