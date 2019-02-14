Вандалы повредили памятник основателям Киева

Монумент считается визитной карточкой столицы, в ладье с копьями в руках стоят киевские князья Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь.

В Киеве на берегу Днепра в Наводницком парке неизвестные вандалы ограбили памятник основателям Киева.

Об этом сообщает Сегодня.

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Злоумышленники ограбили основание памятника, которое сделано в виде трех больших волн. С одной из них вандалы ободрали около квадратного метра медной обшивки и теперь в этом месте зияет бетон.

Издание связалась с внуком автора памятника – Василием Бородаем. Он, тоже скульптор и участвовал в восстановлении монумента, когда тот разрушился в 2010 году. Скульптор был удивлен новостью, когда мы переслали ему фотографии.

“Это очень печально и дико. Я уже давно не выезжал к памятнику. Конечно, нужно его восстанавливать и делать это немедленно. Там, судя по фото, ободрано около квадратного метра медной обшивки. Если ничего не делать, то воры и дальше будут там промышлять и обдерут памятник полностью“, – рассказал Василий Бородай.

Он намерен обращаться в мэрию с просьбой восстановить скульптуру своего деда, ставшую символом для Киева.

В КГГА говорят, что будут выяснять, на чьем балансе находиться памятник, и принимать решение о том, кто будет его восстанавливать. В столичной полиции нам сообщили, что пока никто не обращался с заявлением про обворованный памятник основателям Киева.

Напомним, памятник был установлен в 1982 году, его автором является легендарный украинский скульптор Василий Бородай. В 2010 году в феврале памятник раскололся на части и был демонтирован. Восстановили его в мае 2010 года, ко Дню Киева.

Как сообщалось 13 февраля, в Керчи рухнули колонны античного города.