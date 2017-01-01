Скандальный застройщик Осокорков угрожал расправой депутатам Киевсовета, – блогер

Скандальный застройщик времен Януковича, с которым Киев ранее разорвал договор аренды участка земли на Осокорках, угрожал расправой поддержавшим это решение депутатам Киевского городского совета и членам их семей, а также мэру столицы Виталию Кличко. Об этом сообщил блогер Сергей Наумович.

“Кажется, это только в Украине возможно) Скандальный застройщик на Осокорках решил буквально пойти войной: представители “Контактбудсервис“ и финансирующего строительство банка “Аркада“ звонили ряду депутатов Киевсовета, проголосовавших за разрыв договора аренды земельного участка на Осокорках с различного рода угрозами. Подключились силовые структуры. Также известно, что угрозы некими “последствиями“ получали члены семей этих депутатов и даже мэр“, – заявил Наумович.

Он также отметил, что данный факт свидетельствует о непримиримой позиции киевской власти в отношении незаконных застройщиков.

“В общем, перед нами — новый виток противостояния. Наблюдаем дальше. Надеюсь, что и в будущем незаконные застройщики в Киеве будут сталкиваться со столь непримиримой позицией городской власти“, – заявил блогер.

Напомним, что по инициативе Виталия Кличко 77 депутатов Киевсовета проголосовали за разрыв договора аренды земельного участка на Осокорках. Основанием для такого решения стали долги застройщика перед городом в десятки миллионов гривен. Ранее Виталий Кличко предлагал застройщику компромисс – пройти градостроительный совет и изменить проект так, чтобы с ним согласились жители Осокорков. Но застройщик отказался.

Отметим, что также по предложению мэра Киева осенью был разорван договор аренды с другим скандальным застройщиком – на Андреевском спуске. В том случае также не обошлось без угроз, и даже дошло до прямого насилия – во время демонтажа строительного забора на сотрудников коммунальных служб и представителей киевской власти напали вооруженные люди.