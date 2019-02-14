"Подарок" на Валентина: мужчина поджег дом бывшей девушки

Житель Ржищева решил отомстить бывшей возлюбленной из-за того, что она злоупотребляла алкоголем. Перед поджогом мужчина выпил.

Мужчина поджег дом бывшей на День Валентина Национальная полиция

В Киевской области мужчина в День святого Валентина поджег дом бывшей девушки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области на официальной странице ведомства.

Правоохранители задержали 53-летнего жителя Ржищева, который поджег дом бывшей возлюбленной. Оказалось, что месяц назад они расстались. Причиной якобы стало злоупотребление женщины алкоголем.

Мужчина сознался в содеянном и сказал, что так решил отомстить бывшей. Планировал ли он свою месть специально в День влюбленных неизвестно. Сообщается, что перед поджогом мужчина употреблял алкоголь.

Полиция открыла уголовное производство по статье Умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Ранее Корреспондент публиковал лучшие приколы про День святого Валентина. Также сообщалось, что Pornhub выпустил альбом ко Дню влюбленных.

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