Площадь пожара составил 30 кв. метров.

Никто из людей не пострадал

В Киеве произошел пожар в НАУ

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В Киеве произошел пожар в НАУ

В Национальном авиационном университете в Киеве утром 15 февраля произошел пожар.

Об этом сообщила пресс-служба киевского управления ГосЧС.

Горела подсобка четырехэтажного корпуса на проспекте Комарова, 1. В помещении находились столы и оргтехника. Площадь пожара составил 30 кв. м.

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Огонь потушили в 10:29, через сорок минут после поступления сообщения о пожаре. В результате возгорания была повреждена мебель, оргтехнику, закоптились стены и потолок помещения.

Пострадавших нет, но спасателям пришлось эвакуировать пятерых человек, которые в момент возникновения пожара находились на цокольном этаже. Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось 13 февраля, на Прикарпатье сгорел монастырь.