В Киеве произошел пожар в НАУ
В Национальном авиационном университете в Киеве утром 15 февраля произошел пожар.
Об этом сообщила пресс-служба киевского управления ГосЧС.
Горела подсобка четырехэтажного корпуса на проспекте Комарова, 1. В помещении находились столы и оргтехника. Площадь пожара составил 30 кв. м.
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Огонь потушили в 10:29, через сорок минут после поступления сообщения о пожаре. В результате возгорания была повреждена мебель, оргтехнику, закоптились стены и потолок помещения.
Пострадавших нет, но спасателям пришлось эвакуировать пятерых человек, которые в момент возникновения пожара находились на цокольном этаже. Причина пожара устанавливается.
Как сообщалось 13 февраля, на Прикарпатье сгорел монастырь.