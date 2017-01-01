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В Киеве произошел пожар в НАУ

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Площадь пожара составил 30 кв. метров.
В Киеве произошел пожар в НАУ
© kyiv.dsns.gov.ua
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  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
В Киеве произошел пожар в НАУ
Никто из людей не пострадал
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В Национальном авиационном университете в Киеве утром 15 февраля произошел пожар.

Об этом сообщила пресс-служба киевского управления ГосЧС.

Горела подсобка четырехэтажного корпуса на проспекте Комарова, 1. В помещении находились столы и оргтехника. Площадь пожара составил 30 кв. м.

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Огонь потушили в 10:29, через сорок минут после поступления сообщения о пожаре. В результате возгорания была повреждена мебель, оргтехнику, закоптились стены и потолок помещения.

Пострадавших нет, но спасателям пришлось эвакуировать пятерых человек, которые в момент возникновения пожара находились на цокольном этаже. Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось 13 февраля, на Прикарпатье сгорел монастырь.

 

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Теги: пожар, Киев, НАУ
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