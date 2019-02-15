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В Киеве мужчина рукой застрял в унитазе: Вызвали спасателей

Комментариев: 5
Сотрудники КСС оперативно выехали на помощь.
О мотивах, по которым киевлянин засунул руку в унитаз, спасатели не сообщили
О мотивах, по которым киевлянин засунул руку в унитаз, спасатели не сообщили
kiev.informator.ua

В Киеве мужчина застрял рукой в унитазе и не смог самостоятельно выбраться. 

Об этом сообщает пресс-служба Киевской службы спасения, передает Информатор.

Спасателям поступил вызов с просьбой о помощи человеку, у которого рука застряла в унитазе.

Самостоятельно мужчина вытащить руку не мог, а по какой причине он ее туда опустил спасатели не сообщили. Сотрудники КСС оперативно выехали на помощь пострадавшему, провели необходимые манипуляции и вызволили руку.

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Также за ночь 15 февраля на службу спасения обращались еще люди. К примеру, по 4 адресам (улица Светлицкого, проспект Курбаса, улица Мурашко и улица Почайнинская) спасатели проводили демеркуризацию - ликвидация последствий разбитого ртутного термометра.

А по адресу улица Героев Севастополя подразделение КСС оказало помощь женщине с избыточным весом.

Также спасатели помогли взломать дверь в квартиру, в которой находилась женщина 1929 года рождения и не могла открыть дверь самостоятельно. Благодаря оперативному реагированию женщину передали медикам и госпитализировали вовремя.

Как сообщалось в июне 2018 года, в Китае мужчина застрял в унитазе, пытаясь достать телефон.

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Теги: унитаз, спасатели, Киев
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Комментариев (5)
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navigator2    15.02.2019, 15:07
Оценка:  -1
navigator2
тваю мть як можна бути таким ід-том?
нафнаф    15.02.2019, 14:44
Оценка:  -2
нафнаф
покращення искал
Peyot    15.02.2019, 14:46
Оценка:  +2
Peyot
светло комунистическое будущее и дружбу с мокшанией!
SEMPENTY    15.02.2019, 14:40
Оценка:  -1
SEMPENTY
Сколько шухера из за разбитого термометра.... помнится мы в детстве их нарочно били и игрались шариками ртути, и ничего, все живы...
Зорян_и_Шкиряк    15.02.2019, 14:25
Оценка:  +6
Зорян_и_Шкиряк
А что он там выискивал? Алмазы?
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