В Киеве расстреляли активиста - нардеп

На общественного деятеля, активиста Радикальной партии напали возле дома. Активист получил ранение в грудь.

В Киеве расстреляли общественного деятеля, активиста Радикальной партии Евгения Сагуйченко. Об этом сообщил нардеп Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

Читай также: Опора заявила об избиении своего активиста в Кропивницком

По его информации, активист получил ранение в грудь. Напали на него, когда он возвращался с тренировки домой. Мосийчук сообщил, что Сагуйченко активно боролся против Нафтогаза.

“Нападавший был один, действовал профессионально и с места совершения преступления скрылся мгновенно. От выстрела в упор пуля застряла в теле и, если бы она не попала в ребро, а в сердце или аорту, то человек погиб на месте. Раненому Сагуйченку пришлось самостоятельно оказать себе первую помощь и, истекая кровью, Евгений еле добрался домой“, - написал депутат.

Напомним, 9 февраля в Киеве на Контрактовой площади произошли столкновения между активистами и правоохранителями. В частности, полицейские перехватили группу националистов С14, которые шли на акцию одного из кандидатов в президенты. При них нашли несколько ножей, газовых баллончиков, стартовый пистолет, поэтому было принято решение доставить задержанных в участок.

Читай также: Мэр Гданьска Адамович после нападения умер в больнице

Ранее в Мангуше Донецкой области в пятницу, 1 февраля, активисты Национального корпуса Мариуполь сорвали встречу кандидата в президенты от “Оппозиционного блока - Партии мира и развития“ Александра Вилкула с избирателями, сообщают пользователи соцсети.