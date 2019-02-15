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В Киеве расстреляли активиста - нардеп

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На общественного деятеля, активиста Радикальной партии напали возле дома. Активист получил ранение в грудь.
Евгений Сагуйченко получил ранение
Евгений Сагуйченко получил ранение
facebook.com/igor.mosijcuk

В Киеве расстреляли общественного деятеля, активиста Радикальной партии Евгения Сагуйченко. Об этом сообщил нардеп Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

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По его информации, активист получил ранение в грудь. Напали на него, когда он возвращался с тренировки домой. Мосийчук сообщил, что Сагуйченко активно боролся против Нафтогаза.

“Нападавший был один, действовал профессионально и с места совершения преступления скрылся мгновенно. От выстрела в упор пуля застряла в теле и, если бы она не попала в ребро, а в сердце или аорту, то человек погиб на месте. Раненому Сагуйченку пришлось самостоятельно оказать себе первую помощь и, истекая кровью, Евгений еле добрался домой“, - написал депутат.

Напомним, 9 февраля в Киеве на Контрактовой площади произошли столкновения между активистами и правоохранителями. В частности, полицейские перехватили группу националистов С14, которые шли на акцию одного из кандидатов в президенты. При них нашли несколько ножей, газовых баллончиков, стартовый пистолет, поэтому было принято решение доставить задержанных в участок.

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Ранее в Мангуше Донецкой области в пятницу, 1 февраля, активисты Национального корпуса Мариуполь сорвали встречу кандидата в президенты от “Оппозиционного блока - Партии мира и развития“ Александра Вилкула с избирателями, сообщают пользователи соцсети. 

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Теги: Киев, стрельба, нападение, активисты, Радикальная партия, растрел, активист, Игорь Мосийчук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
atos    15.02.2019, 15:33
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