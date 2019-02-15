Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве таксист украл кошелек у иностранца и избил его гида

Комментариев: 4
Правоохранители нашли и задержали таксиста.
По факту грабежа открыто уголовное производство
По факту грабежа открыто уголовное производство
kyiv.npu.gov.ua

В Киеве таксист требовал у иностранца завышенную оплату за услуги, а затем украл кошелёк и убежал.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Читай также: В Киеве поймали неадекватного таксиста с саблей

"Двое иностранцев решили посетить один из столичных музеев, который расположен в Подольском районе столицы. Мужчины воспользовались услугой такси, чтобы быстро добраться до нужного места. Когда гости столицы приехали в музей, водитель такси потребовал за поездку большую сумму, чем было договорено. Далее злоумышленник отобрал у иностранца кошелёк с деньгами и скрылся", - говорится в сообщении.

Пострадавший сразу обратился за помощью к гиду, а она, в свою очередь, пыталась остановить транспортное средство. В результате столкновения с автомобилем женщина получила травмы. Кроме того, злоумышленник несколько раз её ударил, после чего скрылся.

Впоследствии правоохранители нашли и задержали таксиста. По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабёж) УКУ. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось 20 ноября, в Мелитополе водитель такси изнасиловал пассажирку.

Поделись:
Теги: таксист, избил, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
нафнаф    15.02.2019, 17:13
Оценка:  0
нафнаф
Таксист как и водитель маршрутки это диагноз
МСергей    15.02.2019, 16:56
Оценка:  0
МСергей
Теперь у иностранца будет неправильное представление об Украине.
tinkerrr    15.02.2019, 16:52
Оценка:  0
tinkerrr
Много работал. Не выспался...
SEMPENTY    15.02.2019, 16:41
Оценка:  0
SEMPENTY
Ну так это таксист.... чему удивляться?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь