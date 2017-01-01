На аренду кинотеатра Киев претендуют пять компаний, - КГГА

Арендаторы должны будут сохранить кинотеатр и показывать там артхаус.

Департамент коммунальной собственности Киева сегодня, 15 февраля, объявил о намерении передать в аренду здание кинотеатра Киев.

В предварительных условиях конкурса речь идет о сохранении фестивального профиля культурного заведения.

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Об этом сообщила пресс-служба КГГА заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак.

Департамент получил 5 обращений от юридических лиц о намерении взять в арендное пользование здание кинотеатра Киев.

“О намерении заявили ОО Фонд Молодость, ЗАО Мультиплекс-Холдинг, ООО Планета Кино, ООО Компания Таурус-Альянс и ООО Синема-Центр. Департамент выдал поручение первому заявителю на проведение оценки здания кинотеатра и 4 февраля утвердил заключение о стоимости“, - рассказал Слончак.

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Согласно заключению, стоимость здания составляет 170,775 млн грн (без НДС). Учитывая тип использования здания - организация кинопоказов, стартовая арендная плата - 569,253 тыс. грн (без НДС).

Срок аренды составляет 10 лет.

В департаменте коммунальной собственности Киева заявили, что “внимательно рассмотрели и учли все предложения, поступившие по условиям конкурса, и кинотеатр Киев продолжит свою работу в нынешнем формате - с акцентом на фестивальный профиль, показы арт-хаусного кино“.

“Арендатор будет обязан уделять значительное внимание популяризации украинского национального кинематографа, продолжить сотрудничество с крупнейшими международными кинофестивалями, в том числе КМКФ Молодость, DocuDays, КРОК, Одесский МКФ и т.д., а также с посольствами для проведения фестивалей национального кино разных стран; осуществлять показы артхаусного кино, а также проводить образовательные и благотворительные мероприятия“, - добавил Слончак.

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До 1 марта включительно Департамент будет принимать заявления от потенциальных арендаторов с подтверждением уплаты первой части авансовой арендной платы (1,138 млн грн).

После объявления конкурса и утверждения дополнительных условий, департамент в течение 5 рабочих дней разместит объявление о проведении конкурса на право аренды здания кинотеатра Киев. Конкурс будет проведен через 20 календарных дней со дня публикации объявления.

Ранее сооющалось, что в Киеве проведут конкурс на право аренды имущественного комплекса кинотеатра Киев в связи с завершением сделки с ООО Культурный центр Кинотеатр Киев.