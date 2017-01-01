В Киеве из реки достали утопленницу

Тело женщины было обнаружено в районе моста Метро на расстоянии трех метров от берега.

Из реки Днепр в Киеве сотрудники ГСЧС достали тело женщины. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС города.

Отмечается, что тело находилось на расстоянии трех метров от берега в районе моста Метро.

"15 февраля в 13:13 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение от правоохранителей про обнаруженное тело женского пола в реке Днепр возле моста Метро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тело находилось на поверхности воды. Водолазы с помощью водолазного снаряжения достали тело женщины и передали правоохранительным органам. Обстоятельства смерти устанавливают правоохранительные органы.

В прошлом году спасатели также извлекли из Днепра тело женщины. До обнаружения тело пробыло в воде сутки-полтора.

Ранее сообщалось, что в Румынии тело популярной певицы обнаружили на дне реки.

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