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В Киеве владелец внедорожника напал на водителя троллейбуса

Комментариев: 1
Элитное авто заблокировало движение общественного транспорта, а после сигнала водителя троллейбуса на него набросились с кулаками.
Элитный внедорожник заблокировал движение троллейбуса
Элитный внедорожник заблокировал движение троллейбуса
facebook.com/kupr.melnychenko

В центре Киева в пятницу, 15 февраля, водитель и пассажир авто Toyota Land Cruiser набросились с кулаками на водителя троллейбуса. Об этом сообщил очевидец происшествия Сергей Мельниченко на своей странице в Facebook.

По его словам, драка началась из-за того, что припаркованный на тротуаре джип долго не мог выехать и на длительное время заблокировал движение.

Водитель троллейбуса посигналил водителю, а в ответ услышал поток ругани.

"Мужчина сначала оскорблял водителя, нецензурно ругался в общественном месте в его адрес, а затем набросился на него с кулаками и ногами. Пассажиры бросились было помочь водителю, однако двери троллейбуса в это время были закрыты", - добавил очевидец.

Он также опубликовал видео, на котором видно одного из учасников инцидента.

 

 

Ранее в Киеве "герой парковки" заблокировал вход в магазин. Водитель припарковал свое транспортное средство сразу перед входом в магазин, из-за чего женщина с коляской не смогла попасть внутрь.

А перед этим на площади Шевченко автохам остановил движение трамваев, оставив машину на рельсах.

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Теги: автомобили, Киев, видео, парковка, троллейбус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Dmitriy7    15.02.2019, 19:43
Оценка:  -1
Dmitriy7
цэ солидарнисть-а солидарнисть це вид гаранта
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