В столице таксист отобрал у иностранца кошелек и избил женщину-гида. После этого злоумышленник скрылся.

В Киеве таксист вырвал из рук иностранца кошелек и при попытке сбежать ударил сопровождающего гида. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Так, сообщается, что двое иностранцев решили посетить один из столичных музеев в Подольском районе столицы. Мужчины воспользовались услугой такси, чтобы быстро добраться до нужного места. Когда гости столицы приехали в музей, водитель такси потребовал за поездку большую сумму, чем было договорено. Далее злоумышленник отобрал у иностранца кошелек с деньгами и скрылся.

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, потерпевший сразу обратился за помощью к гиду, а она, в свою очередь, пыталась остановить транспортное средство. В результате столкновения с автомобилем женщина получила травмы. Кроме того, злоумышленник несколько раз ее ударил, после чего скрылся.

Cмотрите фотогалерею: Киевский таксист ограбил иностранца и побил его гида

Отмечается, что получив информацию об инциденте, сотрудники отдела криминальной полиции начали отрабатывать территорию, прилегающую к месту совершения преступления. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение таксиста. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось в Харькове полицейские оперативно установили личность подозреваемого в убийстве водителя такси на улице Вокзальной.

Напомним, в Киеве на улице Сырецкой было совершено разбойное нападение на таксиста, во время которого его пытались задушить. Мужчине удалось сбежать от нападавших, которых позже задержала полиция.

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