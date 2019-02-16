ДТП под Киевом: пассажирка сгорела заживо

Виновники смертельной аварии бросили автомобиль и сбежали. Выживший водитель - в тяжелом состоянии.

Под Киевом на трассе в направлении Южного моста со стороны Конча-Заспы в ночь на субботу, 16 февраля, произошла авария, в результате которой погиб пассажир одного из автомобилей.

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Как сообщает dtp.kiev.ua, BMW X5 на огромной скорости влетел в отбойник, далее с оторванным колесом проехал около ста метров и, протаранив попутный Daewoo Lanos, слетел с дороги. Daewoo от удара загорелся.

"Мужчину успели вытащить. Женщина сгорела. Виновник на х5 не получил тяжёлых травм", - говорится в сообщении.

При этом СМИ сообщают, что мужчины с BMW, оставив авто, исчезли в неизвестном направлении. Врачи скорой госпитализировали водителя Daewoo в тяжелом состоянии.

При оформлении данной ДТП случилось еще одно. Водитель такси Renault, проезжая место аварии в противоположном направлении, затормозил в левой полосе, и в этот момент его на хорошой скорости протаранил в заднюю часть Daewoo, водитель которого, вероятно, засмотрелся на предыдущую ДТП.

Отметим, днем ранее в Киеве задержали пьяного водителя, который угнал автомобиль и попал в ДТП, а при задержании угрожал полицейским изнасилованием.