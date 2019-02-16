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ДТП под Киевом: пассажирка сгорела заживо

Комментариев: 1
Виновники смертельной аварии бросили автомобиль и сбежали. Выживший водитель - в тяжелом состоянии.
Пассажирка авто сгорела заживо, водитель в тяжелом состоянии
Пассажирка авто сгорела заживо, водитель в тяжелом состоянии

Под Киевом на трассе в направлении Южного моста со стороны Конча-Заспы в ночь на субботу, 16 февраля, произошла авария, в результате которой погиб пассажир одного из автомобилей.

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Как сообщает dtp.kiev.ua, BMW X5 на огромной скорости влетел в отбойник, далее с оторванным колесом проехал около ста метров и, протаранив попутный Daewoo Lanos, слетел с дороги. Daewoo от удара загорелся.

"Мужчину успели вытащить. Женщина сгорела. Виновник на х5 не получил тяжёлых травм", - говорится в сообщении.

При этом СМИ сообщают, что мужчины с BMW, оставив авто, исчезли в неизвестном направлении. Врачи скорой госпитализировали водителя Daewoo в тяжелом состоянии.

При оформлении данной ДТП случилось еще одно. Водитель такси Renault, проезжая место аварии в противоположном направлении, затормозил в левой полосе, и в этот момент его на хорошой скорости протаранил в заднюю часть Daewoo, водитель которого, вероятно, засмотрелся на предыдущую ДТП. 

Отметим, днем ранее в Киеве задержали пьяного водителя, который угнал автомобиль и попал в ДТП, а при задержании угрожал полицейским изнасилованием.

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Теги: Киев, ДТП, видео, авария, пожар
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Таврія    16.02.2019, 10:54
Оценка:  -1
Таврія
Те,що злочинці збігають з місця ДТП є наслідок продажності суддів,слідчих,прокурорів в нашій державі.Все вирішується через хабарі,ломаючи закон через коліно.
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