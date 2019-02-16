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В Киеве мужчина выпал из окна после ссоры с женой

Комментариев: 1
Незадолго до инцидента, в квартире громко выясняли отношения во время пьянки, говорят соседи.
Жена погибшего говорит, что мужчина выпрыгнул из окна
Жена погибшего говорит, что мужчина выпрыгнул из окна
kiev.informator.ua

В Днепровском районе Киева вечером 15 февраля нашли труп мужчины, который предварительно совершил самоубийство, сообщает Информатор.

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Трагедия произошла около 23:00. Мужчина выпал с балкона 11 этажа по адресу бульвар Игоря Шамо, 10. От полученных травм он скончался на месте. Погибшему было около 35 лет.

Соседи рассказали, что незадолго до инцидента, в квартире громко выясняли отношения. По предварительной информации, мужчина вместе со своей гражданской женой и ее подругой распивали спиртные напитки. В ходе посиделок между ними возник конфликт и женщина попросила супруга покинуть ее квартиру. Однако ссора набирала обороты, а ее результатом стало фатальное падение с высоты.

По словам девушки погибшего, мужчина совершил суицид. Обе женщины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На месте ЧП работали полицейские. На место вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители устанавливают причины происшествия и проверяют все версии случившегося.

Ранее в Киеве с моста Метро прыгнул мужчина, который из-за неурядиц в семье намеревался совершить самоубийство. В итоге он сам выбрался из воды.

 

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Теги: Киев, самоубийство, видео, пьянство, суицид
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ANDREICH    16.02.2019, 11:27
Оценка:  +1
ANDREICH
письконосцю хана а дироньки ще сто рокив ще бухатимуть слабеньки на передок шмари
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