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Задержан водитель авто, устроивший смертельное ДТП в Киеве

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Водитель сам пришел сдаваться.
Пострадавшее авто
Пострадавшее авто
Нацполіція України

Полицейские задержали водителя BMW, который скрылся с места ДТП на Столичном шоссе Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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“Водителя BMW, 1998 года рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он вместе с адвокатами пришел в полицию“, - говорится в сообщении.

С задержанным будут проводить следственные действия, а также отвезут к врачу-наркологу с целью забора биологических образцов для установления степени алкогольного или наркотического опьянения.

“До избрания меры пресечения мужчина будет находиться в изоляторе временного содержания“, - добавляют в полиции.

Напомним, под Киевом на трассе в направлении Южного моста со стороны Конча-Заспы в ночь на субботу, 16 февраля, произошла авария, в результате которой заживо сгорела пассажир одного из автомобилей

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Теги: ДТП, Киев, полиция
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