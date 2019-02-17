В Киевском метро испортили выставку нестандартных портретов Шевченко

Отличился радикальный националист Хорт Павленко.

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Юрий Павленко, известный также как Юрий Хорт, испортил выставку “Квантовый скачок Шевченко. Метро“ в Киевском метрополитене.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

В инстаграме Хорта говорится, что “неизвестные народные мстители порезали карикатуры на Тараса Шевченко“.

Инстаграм Хорта instagram.com/khort.yuri

Напомним, бывший глава винницкой ячейки Социал-Национальной ассамблеи Юрий Павленко (1989 г.р.) известен тем, что 2014 году в ходе беспорядков в Винницкой ОГА порвал и потоптался по портрету Президента Петра Порошенко.

Был задержан и содержался в СИЗО. Прокуратура Винницкой области отрицала связь задержания Павленко с надругательством над портретом Порошенко.

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Изначально Павленко инкриминировали ч. 1 ст. 294 УК (организация массовых протестов), по которой грозит до 8 лет лишения свободы, однако позже обвинение переквалифицировали по ч.4 ст. 296 УК (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений), ч. 2 ст 28 (групповое преступление по предварительному сговору).

Напомним, в Киеве на станции метро Тараса Шевченко открылась выставка плакатов. На них Тарас Шевченко в разных образах - от Дарта Вейдера, Джека Воробья, Че Гевары, Пушкина, Человека-Паука, Гарри Поттера и даже Фриды Кало.