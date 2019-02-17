В Киеве перекрыли улицу из-за гранаты возле школы

Правоохранители рассказали, что граната была без взрывателя и, предположительно, использовалась в учебных целях.

В воскресенье, 17 февраля, в Киеве из-за угрозы взрыва частично перекрыли улицу Чигорина, передает Информатор.

Сообщается, что предмет, похожий на гранату Ф-1, лежал между двумя грузовыми автомобилями, что стояли у забора школы.

Правоохранители рассказали, что граната была без взрывателя и, предположительно, использовалась в учебных целях.

По одной из версии, ее могли использовать ученики школы, во время занятий по допризывной подготовке. Предмет отправили на экспертизу.

Ранее СМИ сообщили, что в Мариуполе в результате взрыва гранаты в жилом доме погибли 31-летний сотрудник СБУ и его товарищ. Они якобы попытались разобрать взрывное устройство.

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