Националист изрезал портреты Шевченко в метро Киева

Акт вандализма произошел на станции метро Тараса Шевченко. Картины являлись частью арт-выставки Квантовый скачок Шевченко.

В воскресенье, 17 февраля, в метро Киева были изрезаны портреты Тараса Шевченко. Изображения поэта были размещены на колонах станции Тараса Шевченко и являлись частью арт-выставки Квантовый скачок Шевченко.

По мнению пользователей соцсетей, порча картин с изображением Тараса Шевченко дело рук активиста из Винницы Юрия Хорта. Во вторник, 12 февраля, он написал гневный пост у себя на странице в Facebook, где обвинил Национальный музей Тараса Шевченко и Киевский метрополитен в создании украинофобной выставки.

Портреты Шевченко от иллюстратора Андрея Грехов националист резал ножом прямо на глазах у пассажиров. Видео опубликовало в Facebook сообщество Киев Оперативный.

По факту порчи имущества уголовное дело не заводили, так как метрополитен не подавал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в столице Украины облили краской памятник воинам АТО, а также повредили памятник основателям Киева.

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