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В Киеве разыскивают беглого опасного преступника

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Осужденный сбежал из Бердичевской исправительной колонии №70 в Житомирской области.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении беглеца, просят звонить 102
Всех, кто владеет информацией о местонахождении беглеца, просят звонить 102
kyivoperativ.info

В Киеве разыскивают беглого осужденного преступника, Петрикова Сергея Викторовича. Он сбежал из Бердичевской исправительной колонии №70 (Житомирская область).

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Полиция предполагает, что на данный момент он находится в Киеве. Может быть опасен и совершать нападения с целью грабежа.

Приметы: Рост 177 см, темные волосы с сединой, худой, глаза светло-карие. Был одет: салатовая куртка, черные штаны-комбинезон, шапка черная с мелкой надписью Adidas.

Уточняется, что преступник был ранее судим за разбой, угон авто и кражу.

Преступник был ранее судим за разбой
Преступник был ранее судим за разбой
kyivoperativ.info

Как сообщалось 12 февраля, под Киевом из приюта сбежали шестеро детей.

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Теги: побег, колония, тюрьма, Киев, Житомирская область
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