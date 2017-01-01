В Киеве разыскивают беглого опасного преступника
Осужденный сбежал из Бердичевской исправительной колонии №70 в Житомирской области.
В Киеве разыскивают беглого осужденного преступника, Петрикова Сергея Викторовича. Он сбежал из Бердичевской исправительной колонии №70 (Житомирская область).
Об этом сообщает Киев Оперативный.
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Полиция предполагает, что на данный момент он находится в Киеве. Может быть опасен и совершать нападения с целью грабежа.
Приметы: Рост 177 см, темные волосы с сединой, худой, глаза светло-карие. Был одет: салатовая куртка, черные штаны-комбинезон, шапка черная с мелкой надписью Adidas.
Уточняется, что преступник был ранее судим за разбой, угон авто и кражу.
Как сообщалось 12 февраля, под Киевом из приюта сбежали шестеро детей.