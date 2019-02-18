Пьяный киевлянин натравил пса на посетителя супермаркета: Патрульный застрелил собаку

Мужчина пытался зайти в супермаркет с бойцовским псом без намордника и поводка.

В Киеве в ночь на 16 февраля нетрезвый мужчина зашел в супермаркет с бойцовским псом без намордника и натравил его на посетителя магазина, который сделал ему замечание.

Об этом сообщил 16 февраля в Facebook сотрудник Национальной патрульной полиции Украины Евгений Зборовский.

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“Пьяный мужчина решил, что зайти в супермаркет с бойцовским псом без намордника и поводка – хорошая идея, а когда ему сделали замечание – полез в драку, в ходе которой выбили стеклянные двери, а в придачу отдал своему псу команду “фас“, и пес атаковал оппонента, разорвал ухо (шесть швов) и руку (восемь швов). Через несколько минут на место прибыли экипаж патрульной полиции и “скорая“, пострадавшего госпитализировали“, – написал Зборовский.

По его словам, владелец стаффордширского терьера попытался оставить собаку и скрыться с места происшествия, но “когда понял, что патрульные ему не дадут этого сделать, начал кричать и лезть в драку“.

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“Патрульные уговаривали его надеть ошейник на собаку и привязать ее, даже сами пытались это сделать на свой страх и риск, но владелец только кричал и нагнетал обстановку, в какой-то момент стафф подумал, что хозяину угрожает опасность, и резко набросился на патрульного, ударил в грудь и повалил, но, к счастью, не вцепился, патрульному удалось сбросить пса с себя и откатиться, животное еще раз бросилось, но на этот раз полицейский использовал табельное оружие и произвел два выстрела для обезвреживания, стафф упал… Замечательное сильное существо, которое защищало своего хозяина как умело и не могло понять, что он – пьяный балбес“, – рассказал патрульный.

Он добавил, что патрульные доставили пса в ближайшую ветеринарную клинику, но через 15 минут собака умерла на операционном столе.

Следственно-оперативная группа опросила свидетелей, изъяла видео с камер наблюдения, владельца стаффа задержали и доставили в изолятор.

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