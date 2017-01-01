Минирование метро: Крещетик и Майдан открыли, проверяют Льва Толстого и Дворец Спорта

Правоохранители проверяют сообщение о минировании.

Было анонимное сообщение о минировании LiveJournal

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В центре Киева закрыли станции метро Площадь Льва Толстого, Дворец Спорта и пересадку между ними.

Об этом сообщает метрополитен в Twitter.

Отмечается, что поступило анонимное сообщение о минировании. Сейчас проводится проверка.

Как сообщалось 18 февраля, в киевском метрополитене правоохранители проверяют сообщение о минировании.