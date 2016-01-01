В озере на киевских Теремках нашли мину времен Второй мировой войны
Боеприпас заметили во время уборки озера.
В озере на киевских Теремках нашли мину времен Второй мировой войны
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В озере на киевских Теремках нашли мину времен Второй мировой войны
На место вызвали сотрудников полиции и ГосЧС
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Сотрудники киевского коммунального предприятия Плесо во время уборки озера на улице Якубовского нашли мину времен Второй мировой войны.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
На место вызвали сотрудников полиции и ГосЧС.
Как сообщалось 12 февраля, в Днепре мужчина нашел боеприпасы в мешках для мусора.