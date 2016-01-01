Боеприпас заметили во время уборки озера.

На место вызвали сотрудников полиции и ГосЧС

В озере на киевских Теремках нашли мину времен Второй мировой войны

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В озере на киевских Теремках нашли мину времен Второй мировой войны

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Сотрудники киевского коммунального предприятия Плесо во время уборки озера на улице Якубовского нашли мину времен Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

На место вызвали сотрудников полиции и ГосЧС.

Как сообщалось 12 февраля, в Днепре мужчина нашел боеприпасы в мешках для мусора.