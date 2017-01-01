В Киеве в озере нашли мину времен Второй мировой

Опасную находку обнаружили во время плановой уборки территории возле водоема в Голосеевском районе Киева.

В Киеве сотрудники коммунального предприятия Плесо во время уборки озера на улице Якубовского нашли мину времен Второй мировой войны. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что на место вызвали сотрудников полиции.

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Ранее в Киеве двое наркоманов занесли мину в многоквартирный дом и там разобрали. Не найдя "закладки" они оставили снаряд прямо у входа в подъезд.

В Одессе на остановке обнаружили взрывчатое вещество

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