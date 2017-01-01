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В Киеве в озере нашли мину времен Второй мировой

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Опасную находку обнаружили во время плановой уборки территории возле водоема в Голосеевском районе Киева.
В озере нашли мину
В озере нашли мину
facebook.com/pleso2016

В Киеве сотрудники коммунального предприятия Плесо во время уборки озера на улице Якубовского нашли мину времен Второй мировой войны. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что на место вызвали сотрудников полиции.

 

 

Ранее в Киеве двое наркоманов занесли мину в многоквартирный дом и там разобрали. Не найдя "закладки" они оставили снаряд прямо у входа в подъезд.

В Одессе на остановке обнаружили взрывчатое вещество

 

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Теги: Киев, фото, Вторая мировая война, взрывчатка, мина
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Источник: korrespondent.net

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