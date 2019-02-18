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В Киеве проходит акция "Бандера, вставай!"

Комментариев: 4
Акцию организовали националисты из С14. Активисты собрались в центре Киева и пошли маршем к МВД.

Националисты в понедельник, 18 февраля, проводят в Киеве акцию "Бандера, вставай!". Как сообщают Вести, активисты собрались возле Дома офицеров напротив Мариинского парка.

Среди участников заявлены Правый сектор, Национальный центр правозащиты, Автомайдан, НПО Правозащитная инициатива, Традиция и порядок, Рух Вызволення и С14.

После сбора участники пошли к зданию Министерства внутренних дел.

Издание отмечает, что ситуация в целом спокойная. Никаких конфликтов или столкновений нет. В руках у людей плакаты "Авакова - в отставку!", "Остановите маски-шоу" и "Безнаказанность порождает насилие". Некоторые держат в руках фотографии пострадавших активистов.

На странице в Facebook С14 озвучили требования к руководству МВД.

Напомним, 9 февраля полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади группы молодых людей с символикой С14, у которых при себе были ножи, газовые баллончики и пистолет. В С14 заявили, что это их активисты, которые принимали участие в акции Кто заказал Катю Гандзюк?

При задержании произошла драка. Один из полицейских во время драки кричал: "Ложись, бандера!" Позже была установлена его личность - Василий Мельников. Правоохранителя арестовали на два месяца с возможностью выйти под залог в сумме 115 тысяч грн. 13 февраля он был освобожден под залог и рассказал свою версию случившегося.

 

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Теги: МВД, Бандера, видео, акция, националисты, активисты, акции протеста, С14
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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atos    18.02.2019, 19:37
Оценка:  -2
atos
Когда вы уже проведёте акцию Пиндера - Соси? Епанный стыд))))
Boxerogos    18.02.2019, 19:32
Оценка:  -4
Boxerogos
Акции с подобным названием следует проводить рядом с могилой этого гитлеровского посипаки...Но за 500-1000 гривен,что платят этим"патриотам",могли бы и что-то более креативное придумать.Типа:"Бандера,скач и","Бандера живой как пиво","Бандера и в Москве Бандера"...
Глод    18.02.2019, 19:31
Оценка:  0
Глод
Бандера уже не встанет, а вот Богдан Сташинский может ещё и живет где-нибудь под другим именем.
Л_о_л_а    18.02.2019, 19:22
Оценка:  -1
Л_о_л_а
Ментовские начальнички уже поддержали?
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