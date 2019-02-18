В Киеве проходит акция "Бандера, вставай!"

Акцию организовали националисты из С14. Активисты собрались в центре Киева и пошли маршем к МВД.

Националисты в понедельник, 18 февраля, проводят в Киеве акцию "Бандера, вставай!". Как сообщают Вести, активисты собрались возле Дома офицеров напротив Мариинского парка.

Среди участников заявлены Правый сектор, Национальный центр правозащиты, Автомайдан, НПО Правозащитная инициатива, Традиция и порядок, Рух Вызволення и С14.

После сбора участники пошли к зданию Министерства внутренних дел.

Издание отмечает, что ситуация в целом спокойная. Никаких конфликтов или столкновений нет. В руках у людей плакаты "Авакова - в отставку!", "Остановите маски-шоу" и "Безнаказанность порождает насилие". Некоторые держат в руках фотографии пострадавших активистов.

На странице в Facebook С14 озвучили требования к руководству МВД.

Напомним, 9 февраля полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади группы молодых людей с символикой С14, у которых при себе были ножи, газовые баллончики и пистолет. В С14 заявили, что это их активисты, которые принимали участие в акции Кто заказал Катю Гандзюк?

При задержании произошла драка. Один из полицейских во время драки кричал: "Ложись, бандера!" Позже была установлена его личность - Василий Мельников. Правоохранителя арестовали на два месяца с возможностью выйти под залог в сумме 115 тысяч грн. 13 февраля он был освобожден под залог и рассказал свою версию случившегося.

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