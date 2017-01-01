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В центре Киева обрушилась стена здания

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Поврежденную часть стены оградили специальной лентой. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Обрушение стены здания на бульваре Шевченко
Обрушение стены здания на бульваре Шевченко
dtp.kiev.ua

В понедельник в центре Киева обвалилась часть здания. Рухнула стена дома на бульваре Тараса Шевченко. Об этом сообщает dtp.kiev.ua 18 февраля.

"Здание устало. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 36. Во дворе дома за рестораном Чачапури", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото видно, что поврежденная часть стены огорожена специальной лентой. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что во Львове на улице Лычаковской обвалилась стена трехэтажного жилого дома по всей высоте здания. Никто не пострадал.

А в одном из старых домов Одессы обвалился балкон вместе с хозяином квартиры. Его госпитализировали с переломом позвоночника.

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Теги: Киев, стена, обвал, обрушение
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Источник: korrespondent.net

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