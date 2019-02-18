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В Киеве мужчина повесился в подъезде многоэтажки

Комментариев: 2
Парень повесился на веревке в парадном. Конец петли был привязан за перила на лестничном пролете.
Трагедия произошла в доме на улице Приозерной
Трагедия произошла в доме на улице Приозерной
Информатор

В Киеве в одном из жилых домов на улице Приозерной в Оболонском районе обнаружили труп молодого мужчины. Об этом сообщает Информатор в понедельник, 18 февраля.

По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством.

"На теле внешних признаков насильственной смерти не обнаружили, а личность погибшего установили, ему было 23 года. Парень повесился на веревке в парадном. Конец петли был привязан за перила на лестничном пролете между 11 и 12 этажами", – говорится в сообщении.

Прибывшим на место инцидента медикам оставалось только констатировать смерть. Что стало причиной такого поступка, будет устанавливать следственно-оперативная группа.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве мужчина повесился в подъезде многоэтажки

На минувших выходных в Киеве мужчина выпал из окна после ссоры с гражданской женой и разбился насмерть. По словам женщины и ее подруги, мужчина совершил суицид после соместного распития алкогольных напитков.

Также СМИ сообщали, что в центре Одессы 29-летний военнослужащий повесился на балконе в собственной квартире.

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Теги: Киев, смерть, самоубийство, видео, фото, полиция, мужчина, самоубийца
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Грибус    18.02.2019, 21:12
Оценка:  0
Грибус
Он не умер, он просто спит. На самом деле, в нормальных религиях смерть это не траур, это праздник очищения души от мирской грязи, так что.. Слава Сатане!
Грибус    18.02.2019, 21:10
Оценка:  0
Грибус
Легализуйте эвтаназию сволочи! Даже умереть по человечески нельзя!
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