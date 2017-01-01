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В Киеве водителю автобуса стало плохо: авто врезалось в магазин

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Из-за внезапного ухудшения самочувствия водитель пропустил поворот и протаранил киоск.
Автобус врезался в зоомагазин
Автобус врезался в зоомагазин
facebook.com/dtp.kiev.ua

Вечером в понедельник, 18 февраля водителю столичного автобуса №90, в салоне которого находились пассажиры, стало плохо за рулем, и он врезался в зоомагазин. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел около 18:00 на перекрестке Гната Юры. Водителю внезапно стало плохо и он, пропустив поворот, протаранил зоомагазин.

Пострадавших в результате аварии нет.

"Водителю в сознании оказывают помощь в машине скорой", - говорится в сообщении.

 

 

 

Напомним, сегодня под Киевом маршрутка попала в ДТП, 10 человек пострадали.В Киеве произошел третий за неделю случай смерти водителя за рулем

А в январе в Киеве за неделю произошло три случая смерти водителя за рулем.

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Теги: Киев, ДТП, видео, фото, водитель, автобус, обморок
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Источник: korrespondent.net

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