В Киеве водителю автобуса стало плохо: авто врезалось в магазин

Из-за внезапного ухудшения самочувствия водитель пропустил поворот и протаранил киоск.

Вечером в понедельник, 18 февраля водителю столичного автобуса №90, в салоне которого находились пассажиры, стало плохо за рулем, и он врезался в зоомагазин. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел около 18:00 на перекрестке Гната Юры. Водителю внезапно стало плохо и он, пропустив поворот, протаранил зоомагазин.

Пострадавших в результате аварии нет.

"Водителю в сознании оказывают помощь в машине скорой", - говорится в сообщении.

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