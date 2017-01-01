В Киеве водителю автобуса стало плохо: авто врезалось в магазин
Вечером в понедельник, 18 февраля водителю столичного автобуса №90, в салоне которого находились пассажиры, стало плохо за рулем, и он врезался в зоомагазин. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Отмечается, что инцидент произошел около 18:00 на перекрестке Гната Юры. Водителю внезапно стало плохо и он, пропустив поворот, протаранил зоомагазин.
Пострадавших в результате аварии нет.
"Водителю в сознании оказывают помощь в машине скорой", - говорится в сообщении.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве водителю автобуса стало плохо: авто врезалось в магазин
Напомним, сегодня под Киевом маршрутка попала в ДТП, 10 человек пострадали.В Киеве произошел третий за неделю случай смерти водителя за рулем
А в январе в Киеве за неделю произошло три случая смерти водителя за рулем.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet