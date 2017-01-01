В киевской школе не вызвали скорую девочке с разбитой головой

Педагоги не сочли ситуацию критичной, хотя у девочки по спине текла кровь .

Девочка с разбитой головой ждала маму в медпункте Скриншот из видео

В киевской школе четыреклассница Маша на перемене разбила голову об батарею. Девочку направили в медпункт, но скорую помощь никто не вызвал.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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“Ребенок разбил голову в школе и ждал маму в медпункте с кровотечением. И до ее прихода в скорую никто не позвонил. Что произошло в киевской школе? И часто ли возникают такие ситуации?“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось в ноябре, в Соломенском районе Киева в общеобразовательной школе №69 первоклассница Аиша Сулиман пережила клиническую смерть и впала в кому после инцидента, который произошел в столовой.