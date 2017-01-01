Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Киевом подожгли авто местного депутата от Свободы

Комментариев: 0
Пять лет назад этому же депутату уже сжигали автомобиль.
Полицейские изъяли вещественные доказательства с места инцидента
Полицейские изъяли вещественные доказательства с места инцидента
kv.npu.gov.ua

В Киевской области неизвестные 17 августа подожгли автомобиль Mitsubishi Outlander депутата Ирпенского городского совета.

Об этом сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.

Читай также: В Шостке у депутата сгорел автомобиль

Огонь уничтожил моторный отсек, капот и приборную панель автомобиля с иностранной регистрацией, принадлежавшего 36-летнему депутату Ирпенского горсовета, говорится в сообщении. Пожар был быстро ликвидирован, никто не пострадал.

Полицейские изъяли вещественные доказательства с места инцидента, выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают мотив и лиц, причастных к поджогу.

Областная организация партии Свобода сообщает, что пострадавшим депутатом является их однопартиец Лаврентий Кухалейшвили.

Читай также: В Польше сожгли авто активиста украинской общины

“Лаврентий сплотил вокруг себя общину, чтобы остановить застройку поймы реки Ирпень. Ирпенские свободовцы вместе с общественностью уже не первый год противостоят незаконной застройке, как следствие – угрозы, преследования, нападения неизвестных лиц. К слову, это не первая акция запугивания Лаврентия Кухалейшвили. Пять лет назад ему уже сжигали автомобиль“, – говорится на сайте партийной облорганизации.

Как сообщалось 17 ноября, в Одессе краеведу сожгли машину.

Поделись:
Теги: сожгли, автомобиль, Киевская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь