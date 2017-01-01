Под Киевом подожгли авто местного депутата от Свободы

Пять лет назад этому же депутату уже сжигали автомобиль.

В Киевской области неизвестные 17 августа подожгли автомобиль Mitsubishi Outlander депутата Ирпенского городского совета.

Об этом сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.

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Огонь уничтожил моторный отсек, капот и приборную панель автомобиля с иностранной регистрацией, принадлежавшего 36-летнему депутату Ирпенского горсовета, говорится в сообщении. Пожар был быстро ликвидирован, никто не пострадал.

Полицейские изъяли вещественные доказательства с места инцидента, выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают мотив и лиц, причастных к поджогу.

Областная организация партии Свобода сообщает, что пострадавшим депутатом является их однопартиец Лаврентий Кухалейшвили.

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“Лаврентий сплотил вокруг себя общину, чтобы остановить застройку поймы реки Ирпень. Ирпенские свободовцы вместе с общественностью уже не первый год противостоят незаконной застройке, как следствие – угрозы, преследования, нападения неизвестных лиц. К слову, это не первая акция запугивания Лаврентия Кухалейшвили. Пять лет назад ему уже сжигали автомобиль“, – говорится на сайте партийной облорганизации.

Как сообщалось 17 ноября, в Одессе краеведу сожгли машину.