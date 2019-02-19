Асфальт провалился на улице Народного ополчения в Киеве.

В Киеве на дороге провалился асфальт: Образовалась огромная яма

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В Киеве на дороге провалился асфальт: Образовалась огромная яма

В Киеве на улице Народного ополчения в направлении Севастопольской площади провалилась часть дороги - образовалась огромная яма.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В Киевской городской государственной администрации пояснили, что произошла авария водопровода. Из-за это был изменен маршрут движения ряда троллейбусов (№№19д, 30, 40 и 40к).

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По сообщению Информатора, глубина обвала составила около 1 метра. Коммунальные службы засыпали периметр обвала и оградили опасный участок. В 9:40 на место прибыла аварийная служба водоканала.

В сторону Севастопольской площади собралась большая пробка из автомобилей. Сроки окончания ремонтных работ пока не называют.

Как сообщалось 31 января, во Львовской области авто провалилось под асфальт.