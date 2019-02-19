В Киеве рухнул пешеходный мост на территории института
Инцидент произошел на территории института будущих гинекологов.
В Киеве рухнул пешеходный мост на территории института
© facebook.com/Oleksandr Biletskyi
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В Киеве рухнул пешеходный мост на территории института
К счастью, никто из людей не пострадал
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В Киеве на территории Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины по адресу улица Платона Майбороди, 8, 19 февраля, обвалился пешеходный мост.
Об этом сообщил Александр Билетский в Facebook.
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Пользователи активно комментируют инцидент. Происшествие назвают ужасом, полным беспорядком, запущенностью, разрухой и полной бесхозяйственностью в Киеве.
По словам очевидца, в момент обрушения на мосту никого не было, никто не пострадал.
Как сообщалось, во временно неподконтрольном украинской власти Донецке 1 января обрушился железнодорожный мост через автомобильную дорогу Славянск - Донецк - Мариуполь.