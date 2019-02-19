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В Киеве рухнул пешеходный мост на территории института

Комментариев: 5
Инцидент произошел на территории института будущих гинекологов.
В Киеве рухнул пешеходный мост на территории института
© facebook.com/Oleksandr Biletskyi
Фото 1/3
  • К счастью, никто из людей не пострадал
  • К счастью, никто из людей не пострадал
  • К счастью, никто из людей не пострадал
В Киеве рухнул пешеходный мост на территории института
К счастью, никто из людей не пострадал
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В Киеве на территории Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины по адресу улица Платона Майбороди, 8, 19 февраля, обвалился пешеходный мост.

Об этом сообщил Александр Билетский в Facebook.

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Пользователи активно комментируют инцидент. Происшествие назвают ужасом, полным беспорядком, запущенностью, разрухой и полной бесхозяйственностью в Киеве. 

По словам очевидца, в момент обрушения на мосту никого не было, никто не пострадал.

Как сообщалось, во временно неподконтрольном украинской власти Донецке 1 января обрушился железнодорожный мост через автомобильную дорогу Славянск - Донецк - Мариуполь.

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Теги: мост, обрушение, Киев
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Комментариев (5)
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Goga19041984    19.02.2019, 15:35
Оценка:  -1
Goga19041984
ну а хули, це голо_жо_па "патриотична" эвропа.
Dmitriy7    19.02.2019, 14:59
Оценка:  -1
Dmitriy7
это не важно))омэн
Л_о_л_а    19.02.2019, 14:41
Оценка:  -2
Л_о_л_а
В стране разруха ..а скакуны продолжают че-то невнятно бормотать про цэЕвропу...
Gagarinn    19.02.2019, 14:56
Оценка:  +1
Gagarinn
Ты про лапотных скакунов с тряпкасми аквафреш на донбасяо?
Advent1    19.02.2019, 15:10
Оценка:  0
Advent1
Интересно, что объекты построенные и запущенные при независимости отличные, а совковые конструкции рассыпаются на части, любой инженер знает отчего,дореволюционные дома стоят до сих пор, а советские за 5 лет могут рассыпаться.Правда в России и того нет, 27.8% россиян в туалет ходят под куст на улицу
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