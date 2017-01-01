В Киеве ограничат движение транспорта на Северном мосту

Движение транспорта ограничат из-за ремонта .

Читай также: В Полтавской области ограничили движение грузовиков

В Киеве завтра, 20 февраля, ограничат движение транспорта на Северном мосту в направлении жилого массива Троещина.

Об этом сообщает КП Киевпастранс.

Как отмечается, движение транспорта будет ограничено в связи с выполнением ремонтных работ с 10:00 до 14:00 на Северном мосту через р. Десенка в направлении жилого массива Троещина.

Кроме того, завтра, 20 февраля, будет ограничено движение транспорта с 14:00 час. к 19:00 на путепроводе на пересечении ул. Братиславской с вул. Шолом-Алейхема.

Читай также: В Киеве частично ограничат движение еще по двум мостам

“Коммунальная корпорация Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ“, - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на Южном мосту частично ограничили движение вечером 7 и ночью 8 февраля.