Родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС

Организаторы акции, заявляют, что судьи умышленно затягивали рассмотрение дел активистов.

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Активисты и родственники Героев Небесной Сотни пикетировали Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) Украины с требованием привлечь к ответственности судей, которые выносили неправомерные решения против активистов Евромайдана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Активисты и родственники Героев Небесной Сотни сегодня, 20 февраля, пикетировали Высшую квалификационную комиссию судей с требованием привлечь к ответственности судей, которые выносили неправомерные решения против активистов Евромайдана. Они держали портреты погибших Героев.

"В Верховный Суд протягивают "судей Майдана", которые явно работали против Революции Достоинства и затем умышленно затягивали рассмотрение дел активистов", - заявляют организаторы акции.

Перед митингующими выступили адвокаты Роман Маселко, Виталий Титыч, отец Героя Небесной Сотни Устима Голоднюка Владимир Голоднюк.

Как сообщалось 20 февраля, в Сети обнародовали видео, на котором видно как Петр Поршенко во время расстрелов на Евромайдане в 2014-ом помогал выносить раненых.