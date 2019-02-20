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Родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС

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Организаторы акции, заявляют, что судьи умышленно затягивали рассмотрение дел активистов.
Родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС
© censor.net.ua
Фото 1/12
  • В Верховный Суд протягивают "судей Майдана"
  • В Верховный Суд протягивают "судей Майдана"
  • В Верховный Суд протягивают "судей Майдана"
  • В Верховный Суд протягивают "судей Майдана"
  • В Верховный Суд протягивают "судей Майдана"
  • В Верховный Суд протягивают "судей Майдана"
  • В Верховный Суд протягивают "судей Майдана"
  • В Верховный Суд протягивают "судей Майдана"
  • В Верховный Суд протягивают "судей Майдана"
  • В Верховный Суд протягивают "судей Майдана"
  • В Верховный Суд протягивают "судей Майдана"
  • В Верховный Суд протягивают "судей Майдана"
Родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС
В Верховный Суд протягивают "судей Майдана"
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Активисты и родственники Героев Небесной Сотни пикетировали Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) Украины с требованием привлечь к ответственности судей, которые выносили неправомерные решения против активистов Евромайдана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Активисты и родственники Героев Небесной Сотни сегодня, 20 февраля, пикетировали Высшую квалификационную комиссию судей с требованием привлечь к ответственности судей, которые выносили неправомерные решения против активистов Евромайдана. Они держали портреты погибших Героев.

"В Верховный Суд протягивают "судей Майдана", которые явно работали против Революции Достоинства и затем умышленно затягивали рассмотрение дел активистов", - заявляют организаторы акции.

Перед митингующими выступили адвокаты Роман Маселко, Виталий Титыч, отец Героя Небесной Сотни Устима Голоднюка Владимир Голоднюк.

Как сообщалось 20 февраля, в Сети обнародовали видео, на котором видно как Петр Поршенко во время расстрелов на Евромайдане в 2014-ом помогал выносить раненых.

 

 

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Теги: Майдан, ВККС, суд
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Комментариев (1)
Boxerogos    20.02.2019, 11:35
Оценка:  0
Boxerogos
"Своих не бросаем".Это своеобразный девиз мудей,ментов,прокуроров и прочих коррупционеров.Можно не сомневаться,из нынешней власти по-закону никто не будет привлечён к ответственности с приходом новой власти.Ибо Система не изменится,изменятся лишь морды.
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