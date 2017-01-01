Полковник полиции купил 9 квартир в Киеве, продавая служебную информацию

Полицейский предоставлял конфиденциальные сведения коллекторским конторам.

Полиция Киева разоблачила и задержала бывшего начальника одного из департаментов Национальной полиции Украины, уличенного в продаже служебной информации. За вырученные средства полковник полиции приобрел в столице 9 квартир.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

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Задержанный полковник вместе с сообщниками на протяжении длительного периода за денежное вознаграждение предоставлял конфиденциальные сведения и непосредственный доступ к ним коллекторским конторам, сети банковских учреждений и частным предприятиям.

47-летний полковник полиции вышел на пенсию в начале 2018 года и наладил схему незаконного обогащения путем систематического незаконного вмешательства в работу автоматизированных систем МВД и Нацполиции и незаконного использования информации с ограниченным доступом. Он привлек к своим преступным планам специалистов среди сотрудников Нацполиции, осуществляющих обслуживание автоматизированных ведомственных баз. Его сообщники давали возможность другим участникам группировки – бывшим коллегам - получать конфиденциальные сведения о гражданах Украины.

Клиентами и нелегальными пользователями служебной информации становились службы безопасности и персонала коллекторских контор, крупных частных предприятий, банковских учреждений или любой платежеспособный человек.

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Для прикрытия организатор группировки открыл фиктивное частное предприятие в сфере предоставления телекоммуникационных услуг. Его бывший подчиненный, действующий сотрудник Нацполиции, наладил по месту проживания “дежурную часть“ наподобие call-центра “102“, через которой “клиенты“ круглосуточно в телефонном режиме получали данные.

На средства, вырученные от продажи информации, полковник купил в Киеве 9 квартир, некоторые из них - еще до выхода на пенсию. Эту недвижимость полицейский сдавал в аренду.

По месту жительства фигурантов проведены 58 обысков, изъята разнообразная техника, сервер, мобильные телефоны, копии документов, черновая документация, патроны и деньги.

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После получения очередного денежного вознаграждения за предоставленную информацию задержан соорганизатор группировки. Также на основании ст. 208 УПК Украины задержаны три основных фигуранта, в том числе бывший начальник департамента Нацполиции. Следователи Главного следственного управления готовят объявление подозрения шести участникам организованной группировки.

Как сообщалось 5 февраля, борец с коррупцией Величко не смогла пояснить, за какие деньги купила 5 квартир и 12 земучастков.