Чинили кирпичом и плоскогубцами: Маршрутчики ремонтируют прямо на ходу

Водители маршруток часто прямо на ходу осуществляют быстрый ремонт коробки передач.

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В Киеве пассажиры маршруток №542 и 455 сняли на видео, как водители с помощью плоскогубцев и кирпича на ходу “ремонтируют“ коробки передач.

Об этом сообщается на странице Киев оперативный в соцсети Facebook.

“О техническом состоянии маршруток столицы. Маршрут №542, ремонт проводят прямо во время перевозки пассажиров“, - говорится в сообщении к записи.

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Позже очевидцы показали еще одно видео. На нем водитель маршрутки №455 “чинил“ рычаг коробки передач кирпичом. На видео заметно как маршрутчик кирпичом довольно сильно бьет по рычагу коробки передач. Далее он начинает что-то прикручивать в его нижней части. После этого водитель кладет руки на руль, а автобус начинает ехать. Впоследствии маршрутчик снова обращается к услугам кирпича, бьет им по рычагу и снова продолжает движение.

Как сообщалось, в киевской маршрутке на ходу отвалились двери.