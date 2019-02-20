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В центре Киева с девятого этажа выпал парень и выжил

Комментариев: 2
Молодой парень получил переломы обеих ног.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента
Полиция выясняет обстоятельства инцидента
kiev.vgorode.ua(иллюстративное фото)

В Киеве на улице Арсенальной мужчина 1994 года рождения выпал с девятого этажа и ему удалось выжить.

Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского районного управления полиции Оксана Тищенко.

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"Вчера вечером (на улице Арсенальной - ред.) парень 1994 года рождения выпал с девятого этажа. Его госпитализировали с переломами обеих ног и забойными ранами всего тела", - сказала Тищенко.

Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины с отметкой несчастный случай.

Как сообщалось 16 февраля, в Днепровском районе Киева вечером 15 февраля нашли труп мужчины, который, по предварительной версии, совершил самоубийство.

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Теги: Киев, падение с высоты, несчастный случай
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Комментариев (2)
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ofizep    20.02.2019, 17:09
Оценка:  0
ofizep
Буде довго жити.
Здоров'я, і пам'ятати завжди, завжди є вихід!.
Життя ..єдине чого не вернеш..життя...
atos    20.02.2019, 16:44
Оценка:  +4
atos
Мозги не пострадали, в связи с их отсутствием )))
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