В центре Киева с девятого этажа выпал парень и выжил

Молодой парень получил переломы обеих ног.

В Киеве на улице Арсенальной мужчина 1994 года рождения выпал с девятого этажа и ему удалось выжить.

Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского районного управления полиции Оксана Тищенко.

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"Вчера вечером (на улице Арсенальной - ред.) парень 1994 года рождения выпал с девятого этажа. Его госпитализировали с переломами обеих ног и забойными ранами всего тела", - сказала Тищенко.

Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины с отметкой несчастный случай.

Как сообщалось 16 февраля, в Днепровском районе Киева вечером 15 февраля нашли труп мужчины, который, по предварительной версии, совершил самоубийство.