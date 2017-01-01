В Киеве ремонтируют самолет-акулу из голливудского фильма

Самолет, задействованный в съемках фильма Неудержимые, сейчас находится в аэропорту Киев.

Самолет-акула, который был задействован в съемках фильма Неудержимые, заметили в аэропорту Киев. Об этом в среду, 20 февраля, сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что Ан-26 в яркой ливрее и с довольно необычной судьбой проходит плановый ремонт.

"Ливрея самолета с акульей пастью и черепами была создана специально для голливудского боевика Неудержимые-3 (The Expendables 3). Актерский состав ленты поражает. В ролях наемников снялись самые крутые актеры Голливуда: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стетхем, Арнольд Шварценеггер, Антонио Бандерас, Уэсли Снайпс, Мел Гибсон, Дольф Лундгрен", - сообщается на странице аэропорта.

Отмечается, что самолет-акулу приобрела для грузовых перевозок украинская транспортная компания. Согласно данным Госреестра гражданских воздушных судов, Ан-26 с бортовым номером UR-CSK был зарегистрирован Госавиаслужбой на компанию Элерон 19 декабря 2018 года.

Ранее в Киеве водители заметили необычный автомобиль - спорткар выглядел как точная копия "бэтмобиля".

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