Метро в Киеве из-за футбола закроют на час позже

Особый режим работы станций метрополитена введут 21 февраля с 21 до 22 часов.

В Киеве в четверг, 21 февраля будут закрыты на вход и выход три центральных станции метро. Об этом сообщает КП Киевский метрополитен в соцсети Facebook.

Изменения связны с футбольным матчем на НСК Олимпийский.

Станция Олимпийская не будет работать, Площадь Льва Толстого закрывается на вход, а Дворец спорта закрывается на выход.

Возможны ограничения входа на эти станции после 23:00.

Метро будет работать на час дольше.

Напомним, 18 февраля в Киеве начали "минировать" станции метро. Сначала - станции Майдан Незалежности и Крещатик, затем - Площадь Льва Толстого, Дворец спорта, Золотые ворота и Театральная. Спасатели не обнаружили взрывоопасных предметов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet