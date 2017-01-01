Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Метро в Киеве из-за футбола закроют на час позже

Комментариев: 0
Особый режим работы станций метрополитена введут 21 февраля с 21 до 22 часов.
В метро вводится особый режим работы
В метро вводится особый режим работы
Киевский метрополитен/Facebook

В Киеве в четверг, 21 февраля будут закрыты на вход и выход три центральных станции метро. Об этом сообщает КП Киевский метрополитен в соцсети Facebook.

Изменения связны с футбольным матчем на НСК Олимпийский.

Станция Олимпийская не будет работать, Площадь Льва Толстого закрывается на вход, а Дворец спорта закрывается на выход.

Возможны ограничения входа на эти станции после 23:00.

Метро будет работать на час дольше.

Напомним, 18 февраля в Киеве начали "минировать" станции метро. Сначала - станции Майдан Незалежности и Крещатик, затем - Площадь Льва Толстого, Дворец спорта, Золотые ворота и Театральная. Спасатели не обнаружили взрывоопасных предметов.  

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, футбол, Метрополитен, метро, НСК Олимпийский, Киевское метро, метрополитен киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь