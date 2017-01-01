Метро в Киеве из-за футбола закроют на час позже
В Киеве в четверг, 21 февраля будут закрыты на вход и выход три центральных станции метро. Об этом сообщает КП Киевский метрополитен в соцсети Facebook.
Изменения связны с футбольным матчем на НСК Олимпийский.
Станция Олимпийская не будет работать, Площадь Льва Толстого закрывается на вход, а Дворец спорта закрывается на выход.
Возможны ограничения входа на эти станции после 23:00.
Метро будет работать на час дольше.
Напомним, 18 февраля в Киеве начали "минировать" станции метро. Сначала - станции Майдан Незалежности и Крещатик, затем - Площадь Льва Толстого, Дворец спорта, Золотые ворота и Театральная. Спасатели не обнаружили взрывоопасных предметов.
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