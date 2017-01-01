Киевлянина оштрафовали за агитацию на балконе

28-летнего жителя Киева оштрафовали за политическую рекламу на балконе. Агитацию заметили полицейские.

Полиция Киева оштрафовала мужчину за политическую рекламу на балконе Нацполіція



В Шевченковском районе Киева правоохранители составили административный протокол за размещение жителем агитационного плаката на балконе своей квартиры, сообщает пресс-служба столичной полиции.



Во время патрулирования участковые обнаружили агитационный баннер в запрещенном месте. В результате правоохранители составили на 28-летнего киевлянина административные материалы по ч. 1 ст. 212-14 (нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



В полиции напомнили, что за такое нарушение предусмотрен штраф до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.



Напомним, президентские выборы состоятся 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата на должность президента Украины.

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