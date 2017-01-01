В Киеве задержан российский авторитет Полузверь

В киевском ресторане обнаружили двух "воров в законе" Нодара Руставского и российского авторитета по прозвищу Полузверь.



В Киеве задержали двух "воров в законе" и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook вечером 20 февраля.



"В одном из столичных ресторанов был обнаружен вор в законе Нодар Руставский, а также преступный российский авторитет Полузверь и их "сторонники". В отношении этих "уважаемых граждан" решаются вопросы о выдворении за пределы нашей страны", – написал он.







Позже Аброськин добавил: "Удачный день на "воров в законе" – несмотря на пятилетний запрет на въезд в нашу страну Тенго Гальский сегодня вновь задержан сотрудниками полиции в Киеве. Ответ "вора в законе": "Приехал лечиться" к нам. Что дальше? Волшебный пендель и на лечение домой в Грузию!", – написал замглавы Нациполиции.







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