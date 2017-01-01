СБУ обнаружила в ТРЦ Киева нацистскую символику

По факту размещения запрещенной символики было начато расследование.

В СБУ предупредили, что все подобные прецеденты будут наказываться по закону facebook.com/SecurSerUkraine

Читай также: Расследование расстрела “Небесной сотни“: как продвигается и почему так долго

По факту размещения в одном из торгово-развлекательных центров Киева запрещенной нацистской символики проведут расследование. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Расследование уголовного производства начато по части 1 статьи 436-1 УК (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Читай также: СБУ объявила в розыск офицера ГРУ по делу о катастрофе МН17 на Донбассе

Санкция предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией или без.

“СБУ и в дальнейшем будет жестко реагировать на подобные проявления и осуществит все необходимое, чтобы организаторы и исполнители этой провокации понесли установленное законом наказание“, - подчеркнули в ведомстве.

Читай также: Жительница Мариуполя обманом отправляла девушек в секс-рабство

Напомним, ранее в СБУ сообщили о разоблачении схемы финансирования сепаратистов.