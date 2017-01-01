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СБУ обнаружила в ТРЦ Киева нацистскую символику

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По факту размещения запрещенной символики было начато расследование.
В СБУ предупредили, что все подобные прецеденты будут наказываться по закону
В СБУ предупредили, что все подобные прецеденты будут наказываться по закону
facebook.com/SecurSerUkraine

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По факту размещения в одном из торгово-развлекательных центров Киева запрещенной нацистской символики проведут расследование. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Расследование уголовного производства начато по части 1 статьи 436-1 УК (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

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Санкция предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией или без.

“СБУ и в дальнейшем будет жестко реагировать на подобные проявления и осуществит все необходимое, чтобы организаторы и исполнители этой провокации понесли установленное законом наказание“, - подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, ранее в СБУ сообщили о разоблачении схемы финансирования сепаратистов.

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Теги: СБУ, нацизм, символика, ТРЦ, Киев
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