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В воскресенье в столице пройдет Вече достоинства за чистые выборы

Комментариев: 2
В воскресенье в столице пройдет Вече достоинства за чистые выборы

В воскресенье, 24 февраля 2019, объединенные силы националистов проведут в Киеве "Вече достоинства за чистые выборы".

Этой акцией националисты откроют масштабную кампанию противодействия подкупу во время президентских и парламентских выборов.

"Мы будем жестко преследовать тех, кто организует массовую скупку голосов. Мы уверены в том, что украинцы имеют четкое осознание, что выборы, как инструмент народовластия, должны быть чистыми - без гречкосеев, скамеек и финансовых поощрений для избирателей. Призываем всех неравнодушных присоединиться к борьбе за чистые выборы. Вместе мы сила!"- отметили организаторы Вече достоинства.

Акция начнется 24 февраля, на Майдане Независимости в Киеве в 14 часов.

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Комментариев (2)
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barabooom    21.02.2019, 13:17
Оценка:  0
barabooom
Слово "вече" выплыло из анналов истории)))
alex-zol    21.02.2019, 13:13
Оценка:  0
alex-zol
хуече.
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