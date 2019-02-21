В воскресенье в столице пройдет Вече достоинства за чистые выборы

В воскресенье, 24 февраля 2019, объединенные силы националистов проведут в Киеве "Вече достоинства за чистые выборы".

Этой акцией националисты откроют масштабную кампанию противодействия подкупу во время президентских и парламентских выборов.

"Мы будем жестко преследовать тех, кто организует массовую скупку голосов. Мы уверены в том, что украинцы имеют четкое осознание, что выборы, как инструмент народовластия, должны быть чистыми - без гречкосеев, скамеек и финансовых поощрений для избирателей. Призываем всех неравнодушных присоединиться к борьбе за чистые выборы. Вместе мы сила!"- отметили организаторы Вече достоинства.

Акция начнется 24 февраля, на Майдане Независимости в Киеве в 14 часов.