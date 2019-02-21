Уикенд для туристов в Киеве оказался самым дешевым в Европе

Уикенд на двоих в столице Украины, по подсчетам исследователей, будет стоить менее 250 евро.

Киев возглавил рейтинг туристических городов Европы для бюджетного путешествия по версии немецкое издание Instyle.

"В столице Украины две ночи в трехзвездочном отеле будут стоить в среднем лишь 36 евро. Пиво и капучино стоят меньше 1 евро. В общем, уикенд на двоих в Киеве будет стоить менее 250 евро", - говорится в публикации.

Второе место в рейтинге бюджетных городов для путешествий на выходные занял польский Краков, третье - Варшава, на четвертом оказалась столица Сербии Белград, на пятом - венгерский Будапешт.

В то же время самым дорогим среди относительно дешевых городов стал немецкий Гамбург, занявший десятую строчку. Стоимость уикенда там обойдется в 355 евро, что на 40% больше, чем в Киеве.

Ранее сообщалось, что Киев вошел в топ-10 городов с самыми дешевыми VIP-отелями.

Также Киев попал в топ-6 самых многоснежных городов Европы.