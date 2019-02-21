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Уикенд для туристов в Киеве оказался самым дешевым в Европе

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Уикенд на двоих в столице Украины, по подсчетам исследователей, будет стоить менее 250 евро.
Киев признан самым дешевым для туристов городом Европы
Киев признан самым дешевым для туристов городом Европы
Корреспондент

Киев возглавил рейтинг туристических городов Европы для бюджетного путешествия по версии немецкое издание Instyle.

"В столице Украины две ночи в трехзвездочном отеле будут стоить в среднем лишь 36 евро. Пиво и капучино стоят меньше 1 евро. В общем, уикенд на двоих в Киеве будет стоить менее 250 евро", - говорится в публикации.

Второе место в рейтинге бюджетных городов для путешествий на выходные занял польский Краков, третье - Варшава, на четвертом оказалась столица Сербии Белград, на пятом - венгерский Будапешт.

В то же время самым дорогим среди относительно дешевых городов стал немецкий Гамбург, занявший десятую строчку. Стоимость уикенда там обойдется в 355 евро, что на 40% больше, чем в Киеве.

Ранее сообщалось, что Киев вошел в топ-10 городов с самыми дешевыми VIP-отелями.

Также Киев попал в топ-6 самых многоснежных городов Европы.

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Теги: рейтинг, Киев, туризм, туристы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Здабyляка    21.02.2019, 22:20
Оценка:  0
Здабyляка
Тю...ватница и пососуха Лола Жбанова может устроить вечеринку на 10 ых за 250 грн. Море стекломоя и боярышника!
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