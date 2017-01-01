Киевлян с ботулизмом привезли в больницу, но сыворотки им не нашлось

За критично важным медицинским препаратом пришлось ехать в другой город за 30 км от столицы.

Двоих киевлян доставили в больницу с ботулизмом, однако там не оказалось необходимой сыворотки. За ней среди ночи пришлось ехать в другой город. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщают Факты со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что двое молодых мужчин после употребления мясной тушенки почувствовали себя плохо. Один из них, оказавшийся студентом медицинского вуза, вызвал "скорую".

Бригада медикоа, которая приехала на вызов около 10 часов вечера, заподозрила ботулизм. Пострадавших немедленно доставили в Александровскую клиническую больницу, диагноз подтвердился. Однако, сыворотки, нейтрализующей ботулотоксин, не оказалось, и за ней пришлось ехать среди ночи на базу в Обухов (более 30 км от Киева). Тем временем, медики отмечают, что критично важно сыворотку вводить как можно скорее, от этого зависит жизнь человека.

Напомним, в декабре в Кировоградской области мужчина умер от ботулизма. Накануне 36-летний мужчина употреблял консервированные овощи, приготовленные в домашних условиях.

Также сообщалось, что в Донецкой области зарегистрированы три случая ботулизма: заболели двое взрослых и один ребенок.

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