В Киеве проломили череп догхантеру Святогору

Живодер замучил тысячи собак.

В Киеве возле станции метро Лукьяновская неизвестные избили скандального догхантера Алексея Святогора.

Об этом сообщает интернет-издание, в котором работает догхантер.

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Инцидент произошел вчера, 21 февраля, около 17:00, после окончания заседания в Шевченковском суде, на котором рассматривалось дело Святогора. При этом издание, поддерживающее живодера, озаглавило новость следующим образом - “зоотеррористы в Киеве совершили очередное покушение на убийство адвоката и журналиста Алексея Святогора“.

Стоит отметить, что Алексея Святогора объявили в розыск и задержали в прошлом году, однако из-за нескольких самоотводов судей начать судебный процесс долгое время не удавалось.

“Неизвестные нанесли первый удар тяжелым предметом по голове, после чего, сбив с ног, продолжали наносить удары по телу и конечностям. В том числе использовался твердый тупой предмет, похожий на кастет или иное орудие, вследствие чего была рассечена кожа на лице и на затылке“, - сказано в сообщении.

Святогору оперативно была оказана первая помощь - в течение часа врачи зашивали ему рваные раны на голове. У живодера диагностирован вдавленный перелом лобной кости слева. Сейчас он находится в лечебном учреждении.

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Напомним, 44-летний Алексей Святогор - скандально известный догхантер, один из самых жестоких убийц животных в Киеве. У него есть много страниц в различных социальных сетях, где он постоянно докладывает о своих “успехах“ и оскорбляет тех, кто считает его “деятельность“ аморальной. Также он неоднократно рассказывал об убийствах животных по ТВ. Его обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 300 УК Украины (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости). Прокуратура просит посадить его на пять лет..

Как сообщалось, в июне 2018 года Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения догхантеру Алексею Святогору в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.