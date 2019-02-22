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В канаве возле метро Черниговская нашли убитой голую женщину

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На вид погибшей около 30-35 лет.
В канаве возле метро Черниговская нашли убитой голую женщину
© kiev.informator.ua
Фото 1/3
  • Точная причина смерти еще не установлена
  • Точная причина смерти еще не установлена
  • Точная причина смерти еще не установлена
В канаве возле метро Черниговская нашли убитой голую женщину
Точная причина смерти еще не установлена
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В Киеве недалеко от станции метро Черниговская утром 22 февраля обнаружили тело полностью раздетой женщины.

Об этом сообщает Информатор.

Голая женщина лежала на куртке возле забора метро. На вид погибшей около 30-35 лет. По предварительным данным, у женщины на теле были обнаружены следы насильственной смерти, а у рта была пена. Точная причина смерти пока что неизвестна.

Как сообщалось 5 февраля, в Днепре установлена личность девушки, чье тело нашли в чемодане.

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Теги: убийство, женщина, Киев
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