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В Киеве пенсионерам ограничат количество бесплатных поездок

Комментариев: 7
Размер компенсации предлагается установить на уровне 240 гривен.
Этих денег хватит на покрытие 30 разовых поездов
Этих денег хватит на покрытие 30 разовых поездов
kyivcity.gov.ua

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Киевская городская госадминистрация опубликовала проект распоряжения об утверждении размера ежемесячной компенсации льготникам проезда всеми видами общественного транспорта.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Размер компенсации предлагается установить на уровне 240 гривен в месяц, а выплачивать их хотят наличными. Этих денег хватит на покрытие 30 разовых поездов в коммунальном транспорте столицы.

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Речь идет о тех категориях граждан, которые определены п. 2 Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, утвержденного постановлением Кабинета министров от 14 марта 2018 года № 197.

Напонмим, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, ужесточающий ответственность маршрутчиков, которые безосновательно отказываются перевозить льготников.

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Теги: Киев, льготы, транспорт, пенсионеры, проезд
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Комментариев (7)
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dimasvetik    22.02.2019, 12:15
Оценка:  0
dimasvetik
Наконецто! додумались! Я эту идею уже год назад предлагал в коментах
fkrfyfan    22.02.2019, 12:11
Оценка:  0
fkrfyfan
Логично. Есть такие пенсионеры что и 10 поездок в месяц не делают, а есть и такие что по пять раз в день мотаются
fkrfyfan    22.02.2019, 12:13
Оценка:  0
fkrfyfan
Хотя 30 разовых поездок это по идее 15 раз от дома и назад
locohamster    22.02.2019, 11:56
Оценка:  0
locohamster
Бабушек,которые проедут бошьше ,выбросят из транспорта
dron29    22.02.2019, 12:00
Оценка:  +1
dron29
А прочитать не только заголовок, слабо ?
zadneprohodchik    22.02.2019, 11:33
Оценка:  +3
zadneprohodchik
Терь бгабки дома будут сидеть а не по воду на лоховозе ездить в час пик.
СухарьОК    22.02.2019, 11:31
Оценка:  -4
СухарьОК
когда же это по имени Педалик нажрётся......Банду геть.
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