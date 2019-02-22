В Киеве пенсионерам ограничат количество бесплатных поездок

Размер компенсации предлагается установить на уровне 240 гривен.

Этих денег хватит на покрытие 30 разовых поездов kyivcity.gov.ua

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Киевская городская госадминистрация опубликовала проект распоряжения об утверждении размера ежемесячной компенсации льготникам проезда всеми видами общественного транспорта.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Размер компенсации предлагается установить на уровне 240 гривен в месяц, а выплачивать их хотят наличными. Этих денег хватит на покрытие 30 разовых поездов в коммунальном транспорте столицы.

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Речь идет о тех категориях граждан, которые определены п. 2 Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, утвержденного постановлением Кабинета министров от 14 марта 2018 года № 197.

Напонмим, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, ужесточающий ответственность маршрутчиков, которые безосновательно отказываются перевозить льготников.