В Киев прилетел голливудский самолет-акула

Этот самолет был задействован в съемках фильма, режисером которого был Сильвестр Сталлоне.

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В аэропорт Киева прилетел самолет-акула, который в 2010 году был задействован в съемках приключенческого боевика Неудержимые-3 (The Expendables-3), где снялась плеяда звезд Голливуда.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Речь идет о самолете АН-26 “в яркой ливрее и с довольно необычной судьбой“. Собирали этот самолет в Киеве на заводе Авиант, свой первый полет он совершил 28 декабря 1984 года.

“Мы узнали, что самолет... не перекрасят, а в Киеве борт проходит плановый ремонт“, - добавили в аэропорту.

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Стоит отметить, что ливрея самолета с акульей пастью и черепами была создана специально для голливудского боевика Неудержимые-3 (The Expendables-3).

“Актерский состав ленты поражает, в ролях наемников снялись самые крутые актеры Голливуда - Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Арнольд Шварценеггер, Антонио Бандерас, Уэсли Снайпс, Мел Гибсон, Дольф Лундгрен“, - отметили в пресс-службе аэропорта.

Самолет-акулу АН-26 приобрела именно для грузовых перевозок украинская транспортная компания.

Согласно данным Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, Ан-26 с бортовым номером UR-CSK был зарегистрирован Госавиаслужбой на компанию Элерон 19 декабря 2018 года. Регистрация на момент съемок фильма - LZ-ABR, серийный номер 13905.

Как сообщалось 21 декабря, украинский самолет-гигант Мрия поставил 240 авиарекордов.